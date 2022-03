Tatry. Opustoszałe zimowe szlaki po feriach. Rusinowa Polane i Gęsią Szyję w zimowej odsłonie

Jednym z miejsc, gdzie warto się wybrać, a droga jest w miarę bezpieczna i łatwa to Rusinowa Polana. To w opinii miejscowych i turystów jedno z piękniejszych miejsc jakie można zobaczyć w górach. Tu można podziwiać najpiękniejszą panoramę w całych Tatrach.

Najszybszym sposobem dotarcia na Polanę jest wybranie szlaku, który prowadzi z Wierch Porońca - tam można dojechać busem jadącym do Morskiego Oka i wysiąść po drodze. Dotarcie do celu zajmuje około 40 minut spokojnego marszu. Po drodze czekają małe przewyższenie, ale większości drogi wiedzie praktycznie po płaskim terenie. Krótki czas dotarcia powoduje, że można zabrać dzieci na spacer, nawet przy mroźnej aurze. Trasa z Wierch Porońca jest wygodna, można wziąć ze sobą sanki. To na pewno urozmaici wyprawę.

W odległości około 10 min drogi z Rusinowej Polany znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach. W każdą niedziele odprawiane są Msze Święte. Zimą jest to miejsce gdzie można się troszkę się ogrzać. Po mszach otwierana jest jadalnia i można napić się ciepłej herbaty, z czego chętnie korzystają turyści i osoby przybyłe na nabożeństwo.