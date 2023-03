Tatry. Park narodowy szuka wolontariuszy, którzy pomogą strzec krokusów przed turystami

- To także dla nas pomoc jeśli chodzi o sprzątanie śmieci, które wyjdą na szlakach, gdy zejście śnieg. Wolontariusze sprzątają szlaki głównie w Tatrach Zachodnich – mówi Dariusz Giś.

Dodatkowo będą się zajmować także patrolowaniem szlaków oraz terenów poza szlakami. Zajmą się drobnymi remontami infrastruktury turystycznej, monitoringiem ruchu turystycznego, czy pracę w ramach programu „Stacja Edukacja” na Kasprowym Wierchu

- W zeszłym roku, w ramach programu, 313 wolontariuszy, w tym 28 z zagranicy, przepracowało aż 13 000 godzin. Jest to więc dla nas bardzo duża pomoc – mówi Dariusz Giś.

Ci co zgłoszą się do akcji, muszą odpowiednio przygotować się do górskich wędrówek w każdych warunkach. TPN ze swojej strony zapewni wolontariuszom nocleg w ośrodku „Storczyk” w Kościelisku Kirach. TPN zapewni wolontariuszom także odzież i oczywiście darmowe wejście na teren parku narodowego.