Tatry Słowackie. Niebezpieczne spotkanie z niedźwiedziem. Dzieci uciekały z krzykiem [WIDEO]

Do spotkania z niedźwiedziem doszło 16 kwietnia. Nagranie uwiecznił jeden z narciarzy skitourowych, który przemierzał szlak. Na upublicznionym przez niego nagraniu widać niedźwiedzia, który zainteresował się napotkanymi ludźmi. Narciarz próbuje skłonić go do zawrócenia. Macha do niego kijkami, krzyczy.

Niedaleko narciarza znajduje się także rodzina z dziećmi. Gdy miś ich zauważa, zaczyna iść w ich kierunku. Gdy dzieci uciekają, niedźwiedź zaczyna podążać w ich stronę. Słychać krzyk przerażonych dzieci. Z nagrania wynika, że na szczęście niedźwiedź odchodzi.

Autor filmu, Alberta Kristofa w opisie filmu wyjaśnił, że wiele osób, które chodzą na wycieczki w rejonie Dziumbier lub do Chaty M. R. Štefánia wie o tym niedźwiedziu, bo często tam przebywa. - I nie tylko my go spotykamy - pisze narciarz.

- My mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy na młodego ciekawskiego niedźwiadka, który nie był agresywny. Zwrot w spokojnej sytuacji nastąpił, gdy turyści zaczęli od niego uciekać, on automatycznie zaczął biec za nimi. Kiedy ja od niego odchodziłem na kawałek, też zaczynał biec za mną - opisuje narciarz.