Tatry. Szlak przez Dolinę Jaworzynki zamknięty do odwołania. Wszystko przez niedźwiedzią rodzinę

Dodaje, że człowiek nie jest w menu niedźwiedzia. Drapieżniki te nie polują na ludzi. Ale zaatakują, gdy będą się czuły zagrożone przez ludzi.

W przypadku napotkania niedźwiedzia na swojej drodze należy zachować bezpieczną odległość, powoli się wycofywać. - Nie uciekamy w popłochu. Niedźwiedź ma bowiem ten sam odruch co pies, czyli jak zaczniemy uciekać, on zacznie nas gonić - mówi pracownik TPN.

TPN apeluje do turystów także, by nie wędrowali po szlakach nocą. Jest to zakazane, ale i niebezpieczne. W nocy większość zwierząt zwiększa swoją aktywność i częściej się przemieszcza, a co za tym idzie łatwiej możemy napotkać je na naszej drodze.

Turyści zaś planujący wypad w góry w weekend - zwłaszcza na Halę Gąsienicową, mogą się tam dostać innymi drogami. Cały czas otwarty jest szlak przez Boczań, a także z Brzezin.