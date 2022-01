Tatry. Zimowa Hala Gąsienicowa w styczniowym słońcu. Wycieczka w góry dla piechurów i narciarzy. Wspaniałe widoki [ZDJĘCIA]

Hala Gąsienicowa to miejsce ważne nie tylko dla piechurów przemierzających szlaki tatrzańskie. Tu zaczyna się wiele ciekawych wycieczek narciarskich o różnym stopniu trudności. Każdy piechur i narciarz znajdzie tutaj kawałek miejsca dla siebie. Widoki przyprószonych śniegiem szczytów Orlej Perci i Kościelca wyglądają wręcz majestatycznie. Wokół nas panuje cisza zmącona jedynie skrzypieniem pod butami, bądź nartami - na skiturową wycieczkę ta okolica nadaje się doskonale.

Na Halę Gąsienicową prowadzi kilka szlaków, jednak w okresie zimowym najbardziej popularna trasą wiedzie przez przez Boczań. Podejście na Przełęcz między Kopami może nastręczać trudności - oblodzenie zapewne da się we znaki zwłaszcza osobom nieprzygotowanym.

Szlak przez Dolinę Jaworzynkę, może i przyjemniejszy, niż niebieski przez Boczań, nie jest polecany zimą ze względu na zagrożenie lawinowe.

Dobre przygotowanie do wyprawy to podstawa. Zimowa wycieczka na Halę Gąsienicowa nie należy do wymagających. Jednak warunki atmosferyczne czyli świeży śnieg, oblodzenie lub zagrożenie lawinowe mogą wywołać trudności, a i czasem to co miało być przyjemnym spacerem zmieni się w walkę o życie.