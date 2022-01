Tatry. Zimowa wycieczka dla każdego - z Kuźnic na Halę Kondratową przez Kalatówki

Początek szlaku na Polanę Kalatówki znajduje się w Kuźnicach. Nie ma tu parkingu, więc najlepiej zostawić auto w okolicy Wielkiej Krokwi i dojść do ronda Jana Pawła II, skąd kursują busy do Kuźnic. Do Kuźnic można dojść także pieszo, od ronda prowadzi szeroki chodnik.

Z Kuźnic zaczyna się wiele popularnych szlaków. Aby wejść na trasę na Kalatówki należy odbić od stacji kolejki na Kasprowy Wierch w lewo i kierować się na niebieski szlak prowadzący na Kalatówki a następnie na Halę Kondratową.

Trasa jest kamienista, zimą przykryta grubą warstwą śniegu, często śliska co zdecydowanie zwalnia tempo marszu. Szlak znajduje się w Tatrzańskim Parku Narodowym, aby wejść należy więc kupić bilet. Zaraz za kasami następuje rozwidlenie tras. Prawa jest szersza, ale bardziej stroma – tędy dojdziecie do schroniska na Kalatówkach. Lewa - węższa, prowadzi nieco dołem polany, aby dojść później do schroniska trzeba będzie pokonać męczące podejście.