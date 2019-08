Tatuaż na karku - 24 ciekawe wzory. Piękne czy wprost przeciwnie?

Ci, którzy chcą zrobić sobie pierwszy tatuaż, często chcą, by był on w takim miejscu na ciele, by w razie czego można było go łatwo zakryć. Kark wydaje się być do tego idealnym miejscem - przy krótkiej fryzurze lub spiętych włosach tatuaż będzie widoczny. Kiedy jednak będziemy chcieli go zakryć, wystarczy rozpuścić włosy lub założyć chustę, szal czy golf. W dodatku tatuaże na karku wcale nie muszą być małe, nudne i banalne. Nie wierzysz? Zobacz w naszej galerii!

