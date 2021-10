Tauron Junior Cup. Pierwszy turniej odbył się w hali Com-Com Zone w Nowej Hucie ZDJĘCIA

Tauron Junior Cup w Com-Com Zone i Tauron Arenie Kraków

Z województwa małopolskiego w tegorocznym turnieju wzięły udział następujące drużyny: KS Zakopane, UKS Górnik Libiąż, UKS Orlik Dębno, Akademia Piłkarska Champions Chrzanów, KS Dąb Zabierzów Bocheński, MUKS Mineralni Krynica-Zdrój, Stowarzyszenie AP Srebrni Olkusz, Lotnik Kryspinów, AP Nadwiślanka Nowe Brzesko, UKS AP Champions Brzesko, LKS Lubań Maniowy, Football Success Academy, AP Bonito Mszana Dolna, WKS Żarek Barwałd, Fabryka Talentów - LKS Gwiazda Brzegi, Can Pack Okocimski Brzesko, Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska, LKS Polonia Wilczkowice, Master Kids Skawa, KS Prądniczanka Kraków, MKS Krakus Nowa Huta, Borkowianka Borek Szlachecki, Wisła Kraków, AP Champions Olkusz.

Tegoroczne rozgrywki to już trzecia edycja turnieju TAURON Junior Cup, który jest organizowany z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. W zawodach biorą udział dzieci z roczników 2012, 2013 i 2014 ze śląskich, dolnośląskich, opolskich oraz małopolskich klubów sportowych. Turniej finałowy odbędzie się 12 listopada w krakowskiej TAURON Arenie.

Kolejne mecze odbędą się w Hali Orbita we Wrocławiu 9 października i Kompleksie Sportowym Michał w Siemianowicach Śląskich 16 października. Z każdego turnieju eliminacyjnego do finału TAURON Junior Cup wejdzie 8 drużyn, a więc w sumie zagrają w nim 24 zespoły. Udział w rozgrywkach jest bezpłatny. Wszystkie drużyny zakwalifikowane do finału drużyny otrzymają 2000 zł. Zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody w wysokości 15 000 zł, drużyny z miejsca drugiego 10 000 zł, a z trzeciego 5 000 zł. Zwycięska drużyna w najstarszej kategorii wiekowej pojedzie na obóz szkoleniowy na Maltę.