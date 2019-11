Te marki samochodów padają łupem złodziei na Sądecczyźnie

Choć z danych Policji wynika, że z roku na rok maleje liczba kradzieży samochodów, to wciąż dochodzi do tego typu zdarzeń. W roku 2018 r. na terenie całego kraju odnotowano ponad 9,2 tys. kradzieży. Na Sądecczyźnie również nie brakuje tego typu zdarzeń. W 2018 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zgłoszono kradzież dziesięciu pojazdów, a do końca czerwca 2019 r. dwóch. Dzięki policyjnemu dochodzeniu udało się wykryć sprawców siedmiu z tych kradzieży. Jakie marki samochodów najczęściej padają łupem złodziei? Sprawdź w naszej galerii.