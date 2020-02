Te polskie filmy zobaczył cały świat. Gdzie były kręcone?

Jaka jest historia polskich filmów nominowanych do Oscara? Na festiwalu jako pierwszy pojawił się "Nóż w wodzie" Romana Polańskiego. Od tego momentu - 1963 roku - otrzymaliśmy jeszcze 11 nominacji. Największy sukces odnieśliśmy w 2014 roku, kiedy "Ida" Pawła Pawlikowskiego wygrała w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny". Rozdanie Oscarów to ceremonia, którą śledzi cały świat, zaś nominowane filmy zyskują spory rozgłos. Gdzie kręcono sceny z najsłynniejszych polskich obrazów, które otrzymały nominacje? Zobaczcie i zainspirujcie się do podróży.

