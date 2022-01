Te produkty potanieją od lutego! 0 proc. VAT na żywność, czyli obniżka, którą zapowiada rząd. Zobacz listę

- Do 0 procent obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze - zapowiedział 11 stycznia premier Mateusz Morawiecki, prezentując założenia Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. Kolejne rozwiązania i obniżki podatków mają złagodzić wpływ inflacji na portfele Polaków. Zerowy VAT na żywność będzie obowiązywał przez pół roku i miesięcznie ma powodować wydatek mniejszy o ok. 45 zł, jak zapowiedział szef rządu. Jakie produkty spożywcze obejmie obniżka VAT?

0 proc. VAT na żywność. Obniżka od 1 lutego

- Do 0% obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu miesięcznie w portfelu każdej rodziny zostanie ok. 45 zł - zapowiada premier. Zmiana w podatku ma obowiązywać od 1 lutego na 6 miesięcy, czyli do końca lipca 2022 roku. Przypomnijmy, że opublikowany kilka dni temu przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług (czyli wskaźnik inflacji) w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł aż 8,6% rok do roku. Średnio o tyle więcej płaciliśmy za jedzenie w grudniu 2021 w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Taka żywność będzie miała 0 procent VAT przez pół roku w 2022

Między innymi mięso, warzywa, owoce, zboża czy mleko dla dzieci znajdują się na liście produktów z oprocentowaniem 5% VAT. Załącznik nr 10 do ustawy o VAT obejmuje "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%".

Poznaj pełną listę produktów z VAT 5%, a które przez pół roku mają mieć zerową stawkę podatku:

(Załącznik nr 10 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. poz. 2419/. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.).

Obniżka VAT na żywność z 5% do zera

Tegoroczny koszt tej zmiany VAT przekroczyć może 6 mld, może nawet do 7 mld, pokazują niektóre szacunki, co wskazał premier Morawiecki. Zaznaczał jednak, że jest to bardzo ważne.

- Apeluję do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi o odpowiednie obniżenie cen produktów o 5%. To jest bardzo ważne, bo to nie jest dziś zarobek przedsiębiorców, to jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego, najniższa stawka VAT, która jest dopuszczalna w UE, my obniżamy ją do zera.

- To powoduje, że na każdy produkt powinny spaść ceny również od 1 lutego. Dbajmy o to, aby w naszych lokalnych sklepach, ale także w dużych sklepach, w których robimy zakupy, rzeczywiście do tego doszło. Pilnujmy tych cen, sprawdzajmy, jakie on są dzisiaj, jutro, pojutrze i zobaczymy za 3 tygodnie czy sklepikarze, handlowcy doprowadzą do obniżki cen - sugerował szef rządu Mateusz Morawiecki.

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 - konferencja Mateusza Morawieckiego