Te rasy psów najczęściej gryzą dzieci. Wiedziałeś o tym? Wyniki badań mogą Cię mocno zaskoczyć

Wiele osób zgodzi się z tym, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Wielu rodziców decyduje się na to, aby ich pociechy od najmłodszych lat wychowywały się z czworonogami. Zdarza się jednak, że w związku ze złamaniem pewnych zasad, psiak staje się dla dziecka zagrożeniem. Naukowcy, biorąc pod uwagę m.in. rasę czy wygląd, zbadali to, które psy stanowią największe zagrożenie. Wyniki tych badań mogą Was zaskoczyć.

Które psy najczęściej gryzą dzieci? Wyniki badań amerykańskich naukowców mogą być zaskakujące! Naukowcy z The Ohio State University College of Medicine i The Ohio State University Wexner Medical Center przeprowadzili badania, w których zbadali to, które psy najczęściej gryzą dzieci. W swoich rozważaniach zespół zwrócił uwagę m.in. na budowę psa - wagę, długość głowy oraz rasę. Badania zostały oparte na przypadkach urazów twarzy spowodowanych właśnie przez ugryzienie psa, z którymi zmagali się lekarze z Nationwide Children's Hospital oraz University of Virginia Health System.

Wyniki badań mogą zaskoczyć, okazało się bowiem, że największe ryzyko pogryzienia stwarzały... kundelki. Psy rasy nieznanej były sprawcami aż około 60 procent badanych przypadków. Na drugim miejscu uplasowały się pitbule, a na trzecim - owczarki niemieckie.

Zdaniem amerykańskich naukowców, zagrożenie stanowią także psy z szerokimi i krótkimi głowami, ważące od 30 do 45 kilogramów - były bardziej skłonne do agresji, powodując poważniejsze obrażenia. Lekarze zauważyli również, że najczęściej ofiarami agresji psiaków padały dzieci między 5. a 9. rokiem życia, co zachęca do wyciągnięcia pewnych wniosków. Jakich? Ważne jest odpowiednie wychowanie - zarówno psa, jak i dziecka Analizując wyniki badań naukowców z The Ohio State University College of Medicine warto stanowczo podkreślić to, że wielu tych przejawów agresji i pogryzień można było uniknąć. Pamiętajmy, że pies atakuje najczęściej wtedy, gdy czuje się zagrożony. To po stronie rodziców czy opiekunów leży przypilnowanie tego, aby dziecko wiedziało, że pies jest żywą istotą, która odczuwa np. ból. Dorośli powinni nauczyć najmłodszych, aby nie męczyły psa - krzycząc, ciągnąc za ogon, depcząc czy zbyt mocno przytulając. Dzieci nie powinny także wyciągać zwierzakom jedzenia z misek, przeszkadzać w posiłku czy odpoczynku. To sytuacje, w których czworonóg może odczuć konieczność bronienia się.

Specjaliści zwracają również uwagę na to, że rodzice powinni zwracać szczególną uwagę, na bodźce, które wysyła pies tuż przed przystąpieniem do ataku. Powinni także na te czynniki uczulać swoje dzieci. Wśród sygnałów, którymi psiak ostrzega nas, że za chwilę może dojść do niebezpiecznej sytuacji, są m.in. wyszczerzone zęby, sztywne łapy i uniesiony ogon.

Wyniki wspomnianych badań zostały opublikowane w "International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology".