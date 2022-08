Te ubrania cię postarzają! Zobacz najczęstsze błędy stylizacyjne i unikaj ich jak ognia, jeśli chcesz się prezentować młodo i atrakcyjnie

Każda kobieta chce wyglądać jak najlepiej. Dobra dieta, odpowiednie kosmetyki czy ćwiczenia, to wszystko ma wpływ na wygląd. Wszelkie te zabiegi mogą jednak pójść na marne, jeśli dobierzecie nieodpowiednie ubrania, które dodadzą wam lat!

Nie tylko ubrania! Biżuteria też postarza

Nie tylko ubrania mogą postarzeć. Warto zwrócić uwagę również na biżuterię, która ma ogromny wpływ na twój wygląd. Jakich rzeczy nie nosić, aby nie dodawały lat? Oto kilka zakazanych błyskotek, których nie warto zakładać:

naszyjnik z pereł,

zbyt strojna i błyskotliwa biżuteria,

koraliki na szyi,

zbyt przylegające naszyjniki.

Modowe trendy zmieniają się co sezon. Jednak to, co dobrze wygląda na modelce, niekoniecznie jest trafione dla zwykłej kobiety o normalnych kształtach, która chce sobie ująć kilka lat. Poznaj kilka zasad modowych, które powinna znać każda z nas, jeśli chce się czuć młodo w każdej stylizacji!