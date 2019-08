Tego nie wiesz o urlopie. Zmień życie w nieustające wakacje

Nowy Kodeks Pracy 2018: Pracodawca zwolni kobietę w ciąży? Będzie mógł. Co się zmieni w Kodeksie Pracy

Liczba dni urlopowych dla pracownika zatrudnionego na etacie, jest uzależniona od jego stażu pracy i wygląda następująco:

20 dni - jeśli jego staż pracy jest krótszy niż 10 lat

Lata pracy. Jak określić staż pracy?

Staż pracowniczy, którego długość przekłada się później na wymiar urlopowy jest uzależniony od okresu jaki przepracowaliśmy. Podstawą do jego wyliczenia są przede wszystkim świadectwa pracy oraz inne dokumenty, które potwierdzają okresu zaliczane do stażu pracy.

Okresy nauki wliczające się do stażu pracy

Osoby, posiadające wykształcenie są premiowane przez kodeks pracy. Do stażu pracowniczego wliczają się tytuły ukończenia szkół:

zasadniczej lub równorzędnej - 3 lata

średniej szkoły zawodowej - 5 lat

średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat

średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata

szkoły policealnej - 6 lat

szkoły wyższej - 8 lat

UWAGA: Powyższe okresy nauki nie sumują się ze sobą. Konieczne jest udokumentowanie tytułu ukończenia szkoły. Tryb nauki nie ma jednak znaczenia dla pracodawcy.

Urlop wypoczynkowy po raz pierwszy. Zasady nabywania urlopu

Dla osób, które podjęły po raz pierwszy pracę w danym roku kalendarzowym, prawo do urlopu jest nabywane wraz z upływem kolejnych miesięcy w wymiarze 1/12 rocznego urlopu za każdy przepracowany miesiąc. Przy założeniu następującego wzoru: 1/12 x 20 dni, średnia dni urlopowych nabywanych z kolejnym miesiącem to 1,66 dnia. W tym wypadku urlop cząstkowy jest naliczany z dołu za każdy miesiąc. W każdym kolejnym roku kalendarzowym prawo do urlopu jest nabywane zawsze z góry.

Nieprzerwany urlop 14-dniowy. Nie tylko prawem ale obowiązkiem

Każdy etatowy pracownik ma prawo do dzielenia urlopu według własnego uznania. Niezależnie od koncepcji, jaką mamy na planowanie urlopu, kodeks pracy mówi, iż jedna część urlopu musi wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Urlop na niepełnym etacie. Jak liczyć?

Pracownik, który jest zatrudniony na część etatu, prawo do urlopu nabywa proporcjonalnie do wymiaru czasu jego pracy, przyjmując za podstawę wymiar urlopu określony dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy, wynikający ze stażu pracy (20 lub 26 dni). Jeśli z obliczeń wyniknie niepełny dzień urlopu, ulega on zaokrągleniu w górę do pełnego dnia.

Urlop wypoczynkowy a praca tymczasowa

Pracownik tymczasowy prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa w wymiarze 2 dni za każdy przepracowany miesiąc.

Urlop na żądanie. Komu przysługuje, jak z niego korzystać?

Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi, który posiada umowę o pracę i nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. W ciągu roku pracownik ma możliwość wykorzystania 4 dni urlopu na żądanie, bez względu na liczbę pracodawców, a także przysługujących mu dni urlopowych. Urlop na żądanie można wykorzystać w formie 4 kolejnych dni lub w różnych odstępach czasu. Należy jednak pamiętać, że 4 dni urlopu na żądanie są częścią urlopu wypoczynkowego.

Odwołanie z urlopu. Czy można odwołać pracownika z urlopu?

Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko i muszą mieć specjalne uzasadnienie - np. wyjątkowe okoliczności w firmie, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczynania się urlopu pracownika. W takiej sytuacji, gdy pracownik uzyska informację o takiej sytuacji, musi przerwać urlop i zgłosić się do pracy. Pracodawca jest zobowiązany do zrekompensowania pracownikowi poniesionych kosztów w związku z bezpośrednim odwołaniem go z urlopu.

Urlop okolicznościowy. Kiedy można z niego skorzystać?

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikom etatowym. Przysługuje im 2 dni dodatkowego urlopu okolicznościowego w wypadku: ślubu pracownika, urodzenia się pracownikowi dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka, lub jego dziecka, matki, ojczyma lub macochy. Prawo do 1 dnia wolnego otrzymujemy w wypadku ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu siostry pracownika, jego brata, teściowej, teścia, babki dziadka, oraz innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika albo będącego pod jego bezpośrednią opieką.

W związku z urlopem okolicznościowym pracownik musi dopełnić takich obowiązków, jak dostarczenie dokumentów potwierdzających możliwość skorzystania z takiego urlopu.

Zaległy urlop i przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu w danym roku kalendarzowym, przechodzi on na rok następny i staje się urlopem zaległym. Urlop zaległy należy wykorzystać najpóźniej do końca września. Jeśli pracownik nie dostanie zgody pracodawcy na wykorzystanie urlopu, nie traci do niego prawa. Roszczenie pracownicze o udzielenie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przedawnia się po upływie 3 lat, od dnia w którym stało się ono wymagalne.

Urlop w okresie wypowiedzenia

Jeżeli pracodawca chce wysłać pracownika na urlop w czasie wypowiedzenia umowy o pracę, to pracownik w takiej sytuacji nie może mu odmówić i musi udać się na urlop.

Ekwiwalent za urlop. Kiedy dostaniemy pieniądze za niewykorzystany urlop?

Pieniądze za urlop dostaniemy wyłącznie wtedy, gdy powodem jego niewykorzystania jest odejście z pracy (rozwiązanie umowy na czas nieokreślony lub określony, zwolnienie dyscyplinarne). W efekcie nie ma możliwości skorzystania z urlopu, gdyż pracownik nie ma go kiedy wykorzystać.

Pracodawca może jednak zamiast wypłaty ekwiwalentu nakazać pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu. W chwili gdy pracownikowi kończy się umowa o pracę, a posiada niewykorzystany urlop i podpisuje kolejną umowę z tym samym pracodawcą, nie otrzyma ekwiwalentu za urlop. Zaległy urlop z poprzedniej umowy jest przenoszony na nową.