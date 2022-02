Telefon na wakacjach. W których krajach opłaty za połączenia i Internet są największe, jak obniżyć koszty i co to takiego roaming? Emil Hoff

Telefon towarzyszy nam wszędzie, także w czasie zagranicznych podróży. Kiedy wyjeżdżamy poza Unię Europejską, ceny usług komórkowych gwałtownie rosną. Czemu tak się dzieje i jak obniżyć koszty korzystania z telefonu poza Europą? Przedstawiamy poradnik: Telefon na wakacjach, czyli jak działa roaming. Photo by Ragnar Vorel on Unsplash, zdjęcie ilustracyjne

Telefon komórkowy to nieodłączne dziś narzędzie codziennej komunikacji, pracy i zabawy. Dla turystów i podróżników telefony mają wielkie praktyczne znaczenie: ułatwiają nawigację, przechowują zdjęcia, umożliwiają łączenie się z wifi w najodleglejszych nawet rejonach świata. Niestety, koszty korzystania z telefonu komórkowego za granicą bywają bardzo wysokie. 5 zł za minutę rozmowy to nic nadzwyczajnego w roamingu międzynarodowym. Co to jest roaming, czym się różnie w Unii Europejskiej i poza nią, i jak obniżyć koszty usług komórkowych w czacie wakacji, urlopu czy wycieczki za granicę? Na te pytania odpowiadamy w poniższym poradniku: telefon na wakajach.