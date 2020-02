"The Four. Bitwa o sławę". W marcu startuje w Polsacie nowe talent-show wokalne z gwiazdorskim jury

Wielką Czwórkę osobiście wybierze trzyosobowe jury złożone z gwiazd branży muzycznej. Będą to: Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. - Przyjęłam zaproszenie do udziału w programie „The Four”, ponieważ oglądałam jego amerykańską edycję i podoba mi się formuła. Ten program został skrojony jakby na miarę naszych czasów. Mam wrażenie, że dzisiaj trudno utrzymać uwagę widza czy słuchacza dłużej niż przez kilka minut, czyli tyle, ile trwa „filmik” na YouTube, a i o to czasem niełatwo. W tym programie jesteśmy zaskakiwani co chwilę. W każdym momencie może wydarzyć się coś, co zmienia przebieg całego show - zapewnia Natalia Nykiel.

Gospodynią show została jedna z najbardziej lubianych i najpiękniejszych wokalistek młodego pokolenia. Świetnie znana widzom Polsatu gwiazda pełniła już różne role, ale teraz czeka ją jeszcze coś innego. - Bardzo się cieszę, że dostałam propozycję poprowadzenia programu. To dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, a ja uwielbiam wyzwania! Jestem fanką tego typu programów muzycznych, więc wspaniale móc teraz być częścią takiego projektu - komentuje Natalia Szroeder.

„The Four” był dotychczas emitowany w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Rosji, Peru, Grecji, Izraelu, Kazachstanie, Rumunii i na Litwie. Właścicielem formatu jest Armoza Formats. Producentem wykonawczym show Polsatu będzie Rochstar.