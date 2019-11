The Kelly Family w Polsce 2020 [koncert, bilety, patronat NaM]

Częścią urodzinowego tournée będzie jedyny w Polsce występ grupy w Tauron Arenie Kraków. - Podczas tej trasy koncerty podzielimy na dwie części. W pierwszej zagramy utwory znane z albumu „Over the Hump”. Wyjątkowe jest to, że wiele piosenek z tego krążka nie było granych na żywo od bardzo dawna. W drugiej części zagramy wybór najlepszych piosenek z naszej 40-letniej historii, a także ulubione utwory naszych fanów – wyjaśniają muzycy The Kelly Family.

- Przez ostatnie miesiące ciężko pracowaliśmy nad premierowym materiałem. Celebrujemy ćwierćwiecze niezwykle ważnego albumu, ale świętujemy też lata spędzone z wami. Dziękujemy za to, co udało nam się razem stworzyć do tej pory – mówi Angelo Kelly z zespołu.

The Kelly Family jest nie do zatrzymania. Trwa właśnie wielka, europejska trasa koncertowa świętująca 25-lecie wydania ich płyty „Over the Hump” i cieszy się dużą popularnością. Celebracja jubileuszu to koncerty w 41 miastach, ale także odświeżona wersja albumu – „25 Years Later”.

Rok 2019 jest dla nich wyjątkowy. 25-lecie wydania płyty "Over the Hump", która była kamieniem milowym w karierze (sprzedała się w 5 milionach egzemplarzy), to świetna okazja do spotkania z fanami. Z tego albumu pochodzą m.in. takie przeboje jak "Roses of Red" czy "An Angel", których z pewnością posłuchamy podczas koncertu w Polsce.

The Kelly Family to jedna z najsłynniejszych muzykujących rodzin świata, która w latach 90. XX w. biła wszelkie rekordy popularności, a ich rockowo-popowo-folkowe piosenki pokochał cały świat. Zespół wypromował takie hity jak „I Can’t Help Myself” czy „Santa Maria”. Grupa ma na koncie ponad 20 milionów sprzedanych krążków, kilkadziesiąt złotych i platynowych płyt i ponad 50 najważniejszych nagród muzycznych. Odniosła sukces na całym świecie, w tym w USA, RPA, Brazylii i Chinach. W 2018 roku po długiej przerwie rodzina Kelly powróciła do występów na żywo, promując nowy album "We Got Love". Wystąpiła m.in. w Polsce - w Krakowie, Gdańsku i Łodzi.