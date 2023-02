The London Classic Car Show. Zobacz zdjęcia najbardziej pożądanych aut klasycznych

Inauguracja The London Classic Car Show odbyła się w 2014 roku w Londyńskim Centrum Wystawienniczym (ang. ExCeL) i obecnie ma ugruntowaną pozycję jako najważniejsza wizytówka stolicy Wielkiej Brytanii dla wymagających właścicieli klasycznych samochodów, kolekcjonerów, ekspertów i entuzjastów. Zespół The London Classic Car Show oprócz tworzenia wydarzeń na żywo związanych z autami klasycznymi i ich prezentacji, umożliwia również gościom odwiedzającym ten event, doświadczyć ich w najlepszym wydaniu tj. na drodze, czy nawet na torze wyścigowym.

The Beatles Mini Copper S Benedykt Madziar

Jedną z ważniejszych atrakcji wystawy była możliwość obejrzenia trzech wykonanych na specjalne zamówienie członków zespołu The Beatles, Mini Cooperów S (polecamy nasz wywiad na końcu artykułu). Model ten podczas The London Classic Car Show obchodził swoje 60. lecie. Ale tego dnia w hali Olimpia London było więcej okazji do świętowania - Ford Escort RS 2000 obchodził swoje 50-lecie, w tym roku mija również 60 lat od zaprezentowania we Frankfurcie w 1963 roku najważniejszego i najbardziej legendarnego modelu Porsche, czyli 911. Swoją drogą taka ciekawostka, że numer 911, to kombinacja przypadkowego ciągu liczb – tak bynajmniej możemy przeczytać w książce „The Porsche 911 Book”. W hali Olimpia można było zobaczyć jak ten model na przestrzeni dekad ewoluował, od oryginalnego modelu chłodzonego powietrzem 901 aż do obecnego 992.