Tłok na stokach narciarskich w Krynicy-Zdrój i Tyliczu. Najazd turystów na uzdrowisko, rezerwacje na cały tydzień [ZDJĘCIA]

Od niedzieli (26.12) aż do noworocznego weekendu zainteresowanie jest spore, praktycznie wszystkie obiekty mają obłożenie na cały tydzień. Wynika to z faktu, że wszystkie stacje narciarskie już działają. Obostrzenia wprowadzone od 15 grudnia nie ograniczają obłożenia hoteli.

- W tym momencie osoby, które są zaszczepione, które dbają o swoje zdrowie i bezpieczeństwo to dla nich jest to korzystne rozwiązanie. Z tego względu, że jeżeli oni będą przekonani, że w zasadzie wszyscy uczestnicy pobytu w obiekcie noclegowym są zaszczepieni, to dla nich wiąże się to z wiarygodnością obiektu i przede wszystkim ze spokojem - tłumaczy Daniel Lisak, szef Krynickiej Organizacji Turystycznej.