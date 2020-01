Roksana Węgiel rozgrzała krynicką publiczność na kolejnym koncercie z cyklu Krynica Źródłem Kultury. Młoda wokalistka szturmem zdobywa listy przebojów, wygrywa także różne muzyczne show, w tym polską edycję popularnego programu „The Voice Kids” oraz Eurowizję Junior 2018, podczas której reprezentowała Polskę utworem „Anyone I Want To Be”. Na debiutanckim albumie Roksany znalazło się 13 utworów, a wśród nich takie hity jak „Anyone I Want To Be”, „Lay Low”, „Dobrze jest, jak jest”, „Żyj”, czy „Obiecuję”. Zobacz galerię.