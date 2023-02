Tłumy na stokach w Krynicy Zdroju. Narciarze korzystają z ostatnich chwil zimy i ferii Klaudia Kulak

W ostatnie dni ferii 2023 narciarzy nie trzeba było zachęcać do korzystania ze stoków, gdzie wciąż jeszcze panują doskonałe warunki do zjazdów. W weekend do Krynicy-Zdroju zjechały się prawdziwe tłumy miłośników białego szaleństwa. Ustawiali się w długich kolejkach.