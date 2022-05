Tłumy odprowadziły w ostatnią drogę śp. Józefa Leśniaka, I Wicewojewodę Małopolski [ZDJĘCIA]

W ostatniej drodze śp. Józefowi Leśniakowi 7 maja towarzyszyła najbliższa rodzina, przyjaciele, sąsiedzi oraz licznie zgromadzeni politycy, samorządowcy i urzędnicy. Tłumnie zgromadzili się na nabożeństwie w kościele parafialnym w Świniarsku. Mszę świętą odprawił bp Stanisław Salaterski.

- Pan Bóg pozwolił przeżyć mu 54 lata. Angażował się we wszystko, co było świadectwem miłości do Ojczyzny i kultywowania tradycji patriotycznych tego regionu - wspominał abp Salaterski. - Cierpienie znosił z godnością, wsparty mocą sakramentów świętych. Do tego co czynił, my dołączamy modlitwę wstawienniczą, prawdziwe wspomnienie i ufność, że Boże Miłosierdzie pozwoli osiągnąć mu wieczną szczęśliwość.

Śp. Józefa Leśniaka w imieniu Jarosława Kaczyńskiego pożegnał Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu. Odczytał on list prezesa Prawa i Sprawiedliwości, w którym podkreślił jak wiele serca i pracy oddał kraju i jego mieszkańcom zmarły.