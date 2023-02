Tłusty czwartek 2023. 10 wskazówek, które pomogą przygotować idealne pączki na święto łasuchów mad

Jak zrobić idealne domowe pączki na Tłusty Czwartek 2023? Zobacz nasz poradnik i przepis na pączki jak u babci od Koła Gospodyń Wiejskich. Fot. Wojciech Matusik Zobacz galerię (16 zdjęć)

Już niedługo czeka nas wielkie święto łasuchów – tłusty czwartek. To wtedy nie liczymy kalorii, delektując się słodkimi wypiekami. Do najpopularniejszych należą pączki, oponki i faworki. Można kupić je w cukierni, ale o wiele większą satysfakcję daje ich samodzielne przygotowanie. Sprawdź nasze wskazówki, które ułatwią to zadanie! Zobacz też przepis na „pączki jak u babci” od Pań z Koła Gospodyń Wiejskich.