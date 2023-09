To był dzień, w którym królowały rękawice furmańskie. W Piwnicznej-Zdroju można podziwiać największą ich wystawę na świecie

Ekspozycja została przygotowana tak, by pokazać cały proces powstawania rękawicy. Początek to strzyżenie owiec. Potem następuje obróbka wełny i dopiero gotowy materiał pozwala rozpocząć proces tkania. Tradycyjne rękawice furmańskie powstawały z trzech kolorów: białego, czarnego i brązowego. Zależały więc głównie od tego, z jakiej owcy pozyskano wełnę. I właśnie to wyróżnia wystawę, którą jeszcze do 25 września można oglądać w Piwnicznej-Zdroju. Dotychczas grupa Przestrzenne Tkactwo Czarnych Górali na wystawach prezentowała nowe wzory i liczne kolory na rękawicach furmańskich. Te zgromadzone w Pijali Artystycznej są wiernymi kopiami rękawic, które przed laty nosili do pracy na gospodarce i nie tylko mieszkańcy naszego regionu.