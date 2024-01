To już 10 lat niezapomnianych imprez. Urodzinowa vixa w klubie Space w Czchowie! Można było wygrać cenne nagrody jak np. konsole Xbox

Urodziny Space Club w Czchowie

To była szampańska impreza. Space Club w Czchowie obchodził 10. urodziny. Był szampan, inwazja prezentów i wiele atrakcji. Jak zawsze nie zabrakło muzyki dla każdego. Dwupoziomowy klub dostarcza rozrywki od lat i cieszy się dużą popularnością nawet wśród sądeczan, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Zobacz zdjęcia z urodzinowej imprezy.

Club Space w Czchowie działa od dziesięciu lat. Trzypoziomowy budynek znajduje się przy drodze krajowej nr 75 w kierunku Brzeska. Sądeczanie chętnie odwiedzają ten lokal. Z Nowego Sącza to ok. 35 min jazdy samochodem. Mieszkańcy regionu i okolic pokochali to miejsce. Każdy znajdzie tam muzykę dla siebie. Zawsze na gości czeka DJ a na innym piętrze kapela biesiadna. Kiedyś na pierwszym piętrze można było bawić się do muzyki Latino, albo brać udział w karaoke.