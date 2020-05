To już koniec funkcjonowania w Krynicy-Zdroju izolatorów dla zakażonych koronawirusem

- Powołanie izolatoriów, do których miały trafiać pacjenci zarażeni koronawirusem, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, wywołało burzę w szklance wody. Patrząc z perspektywy czasu, nie było się czego obawiać. Izolatoria nie przyjęły ani jednej osoby - mówi Sławomir Kmak, dyrektor Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Przeciwnicy utworzenia izolatoriów, zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządowcy obawiali się, że miejsca te staną się ogniskami zakażeń, a turyści nie będą chcieli odwiedzać sądeckich uzdrowisk. Zawiązała się nawet społeczna inicjatywa „Nie dla izolatorium w Krynicy”, która zyskała w ciągu kilku dni poparcie blisko 4 tys. osób. Jej przedstawiciele wraz z Piotrem Rybą, burmistrzem Krynicy spotkali się z wojewodą Piotrem Ćwikiem, żeby przekonać go do zmiany decyzji w sprawie funkcjonowania izolatorów. Wówczas usłyszeli, że ośrodki będą funkcjonować do momentu aż w Polsce zostanie wprowadzony III etap odmrażania gospodarki (18 maja).