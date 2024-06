To najbardziej oryginalne gniazdo bocianie w Polsce a może i na świecie! Ulokowane na szyldzie stacji z widokiem na Tatry. Zachwycające!

Kreatywne bociany. Najbardziej oryginalne gniazdo w Polsce a może i na świecie

- Wiele razy łapałem już te cudowne ptaki na tle Tatr i kiedyś przejeżdżając przez te okolice widziałem jak często siedziały na lampach przy stacji, ale to co zobaczyłem podczas jednego z ostatnich wypadów wprawiło mnie w osłupienie. Myślę, że konkurs na najbardziej oryginalne bocianie gniazdo został właśnie rozstrzygnięty – dodane Jan Ulicki.

Trzeba przyznać, że bociany wykazały się niezłą kreatywnością w wyborze miejsca na gniazdo i jeszcze lepszym gustem. Nie dość, że na szczycie szyldu stacji jest dużo miejsca na wygodne gniazdo, to za plecami mają zapierający dech widok na Tatry. Zachwycające zdjęcia Jana Ulickiego szybko obiegły internet i wzbudziły wiele zachwytów.

Bociany na tle Tatr. Te zdjęcia zachwycają

Bociany się niezwykle wdzięcznym tematem w fotografii, a w szczególności, gdy prezentują się na tle majestatycznych Tatr. Jan Ulicki, ceniony krakowski fotograf krajobrazowy spędził wiele godzin i dni, aby uchwycić w kadrze te piękne stworzenia. Najwięcej emocji wzbudziła fotografia, która przedstawia bociana przynoszącego pokarm do swojego gniazda i karmiącego młode. Jan Ulicki podzielił się z nami efektami prac, a my zachęcamy do obejrzenia tych wyjątkowych zdjęć, dostępnych poniżej: