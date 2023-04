To tu mieściła się jedna z najsłynniejszych pod Giewontem restauracji. Zobaczcie historię adresu Krupówki 40

To miejsce miało swoją banalną historię. Ta zaczęła się w 1905 roku. To wtedy Stanisław Karpowicz odkupił od Ferdynanda Muchowicza drewniany budynek przy zakopiańskim deptaku. Tu mieścił się hotel „Sport” i restauracja „Przełęcz”. Nowy właściciel wciąż dobudowywał coś do istniejącego budynku. Część restauracyjna była obudowana dwiema werandami. Natomiast w podwórzu mieściły się stajnie i mieszkanie prywatne. Ściany restauracji pomalował i ubarwił Tadeusz Koniewicz ze Lwowa.

W bardzo szybkim czasie restauracja zyskała rozgłos, nie tylko pod Giewontem, ale w całej Polsce - jako „knajpa literacka”. Natomiast sam Karpowicz stał się szybko jedną z najsłynniejszych postaci ówczesnego Zakopanego. Był towarzyszem i przyjacielem literatów i malarzy. Karpowicz miał poczucie humoru, dzięki któremu zyskiwał przyjaciół. Wielu znanych artystów wspomagał materialnie.

Z okazji odwiedzin przyjaciół często urządzał wyborne uczty. Niejednokrotnie butelki wina dawał na kredyt, czasami nigdy nie doczekawszy się zapłaty. Odbijał sobie to wtedy na zamożnych ceprach. Sławę zyskał dzięki swoim kulinarnym zdolnościom. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobył we Lwowie, gdzie pracował jako kuchmistrz w restauracji Hellera, a następnie w Klubie Literackim. Wydawał tam nawet czasopismo kulinarne. W Zakopanem już, do Karpowicza na „Wiener Schnitzel” przychodził August Zamoyski - wybitny rzeźbiarz, przez przyjaciół nazywany Guciem.