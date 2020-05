Tomasz Jarosz wygrał Szansę na Sukces. Będzie walczył o występ w Opolu

W niedzielę, 24 maja, wyemitowany został dziesiąty odcinek programu TVP 2 "Szansa na Sukces". Jego gośćmi byli Edyta Rusak i Olek Klepacz, czyli Formacja Nieżywych Schabuff.

Wśród siedmiu uczestników, którzy mierzyli się z przebojami zespołu był pochodzący z Kamionki Wielkiej Tomasz Jarosz. Sądeczanin od 17 lat jest funkcjonariuszem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Śpiewa i gra w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Jest także współzałożycielem i wokalistą zespołu Lachersi, który w piątej edycji programu "Must Be The Music" dotarł aż do finału.

Tomasz Jarosz w programie wystąpił jako ostatni. Prowadzący Artur Orzech wylosował dla niego utwór "Poranki", z którym sądeczanin poradził sobie brawurowo. Jego wykonanie zrobiło wrażenie na członkach Formacji Nieżywych Schabuff, którzy nagrodzili go pierwszym miejscem.