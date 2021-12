TOP 10 Co jadały bohaterki „Seksu w wielkim mieście”? Brunch z szampanem, sushi i ciasto czekoladowe na pocieszenie Anna Daniluk

W czwartek, 9 grudnia w HBO premiera bardzo wyczekiwanego serialu „I tak po prostu” (ang. „And just like that”), nawiązującego wprost do wielkiego hitu - „Seks w wielkim mieście”. Produkcja była prawdziwym fenomenem przełomu XX i XXI wieku. Serial o przyjaciółkach z Nowego Jorku stał się symbolem kobiecej przyjaźni, niezależności i konsumpcjonizmu. Wiele trendów kulinarnych zostało zapoczątkowanych dzięki posiłkom Carrie Bradshaw, Samanthy Jones, Mirandy Hobbs i Charlotte York. Wybraliśmy najlepsze dania z popularnego serialu.