Top 10 miejsc na wakacyjny wypad i to za darmo! Zobaczcie piękne okolice Małopolski zachodniej i Śląska

Jest już super pogoda, warto zamknąć drzwi na klucz i ruszyć po przygodę. W naszej okolicy nie brakuje miejsc, które warto odwiedzić. Czasem wystarczy pokonać zaledwie kilka kilometrów, by znaleźć idealne miejsce dla siebie i rodziny lub przyjaciół. Podpowiadamy, gdzie można odpocząć, zrelaksować się i „naładować akumulatory”, czasem nacieszyć oczy pięknymi widokami, architekturą, albo aktywnie spędzić czas nie dalej niż godzinę, góra półtorej drogi samochodem z Olkusza, Chrzanowa, Oświęcimia czy Wadowic.

Strome zbocza i głębokie doliny

Będkowice, Kobylany, Dubie. Mówią wam coś te nazwy wsi? A powinny. Tu znajdują się piękne dolinki: Będkowska, Kobylańska, Racławki. To idealne miejsce dla lubiących piesze, rowerowe i wspinaczkowe eskapady. T Pełno tu wąwozów i dolin z licznymi skałami wapiennymi, jaskiniami, źródłami krasowymi i zabytkami. Dolina Kobylańska Wojciech Matusik

Pustynia Błędowska - to koniecznie trzeba zobaczyć

„Polska Sahara” - tak nazywana jest Pustynia Błędowska. To największy teren występowania piasków śródlądowych w Europie. Znajduje się pomiędzy miejscowościami Klucze, Chechło (pow. olkuski) oraz śląskim Błędowie. Pustynię można podziwiać z kilku punktów widokowych Jednym z nich jest Róża Wiatrów – imponująca, drewniana platforma, posadowiona w pobliżu ul. Bolesławskiej w Kluczach. Jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dzięki czemu można też ją zwiedzać z małymi dziećmi w wózkach. Tarasy "Róża wiatrów" na Pustyni Błędowskiej nocą są oświetlone SilverSky

To nie tylko karpie. Tu można spacerować o jeździć na rowerze

Dolina Karpia to atrakcyjny turystycznie i przyrodniczo obszar siedmiu gmin położonych w Małopolsce, w powiatach oświęcimskim oraz wadowickim. W jego skład wchodzą gminy: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator.

Dolina Karpia obejmuje teren historycznego zagłębia hodowli karpia i rozciąga się na setkach hektarów w dolinie Wisły i Skawy. Jest to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych, kulturowych i turystycznych. Stawy koło Oświęcimia Monia Pawłowska Odpoczynek wśród wody i zieleni murowany. To głównie raj dla wszystkich wędkujących, ale też lubiących piesze, czy też rowerowe wycieczki. Cisza i spokój.

Gdzie Herkules zgubił maczugę?

Wysoka, samotna skała w kształcie maczugi i to nie w starożytnej Grecji a w Małopolsce? Mówi wam to coś? Tak, to Maczuga Herkulesa, którą "zgubił" pod zamkiem w Pieskowej Skale. Warto przyjechać do Ojcowskiego Parku Narodowego pospacerować i pooglądać cuda natury, jakie ta stworzyła ze skał. W tym najmniejszym parku narodowym w Polsce jest wiele ścieżek, można tu też pojeździć na rowerze. Maczuga Herkulesa i zamek Pieskowa Skała Wojciech Matusik / Polska Press

Historia w wydaniu eko

Zalewie 25 jazy samochodem, rowerem nieco ponad godzinę i dotrzemy do skansenu w Wygiełzowie i ruin Zamku Lipowiec. Jest to szczególne miejsce, gdzie można zetknąć się z tradycyjną kulturą ludową tego regionu - Krakowiaków Zachodnich. Zamek Lipowiec Natalia Stefanowska Nad skansenem góruje Zamek Lipowiec, wzniesiony na początku XIV wieku, dawna siedziba biskupów Krakowskich oraz cenny przykład średniowiecznego budownictwa obronnego. Na razie nie można go zwiedzać.

Ruiny jak stare zamczysko

Rezerwat przyrody Ostra Góra, jest położony w gminie Trzebinia w zachodniej części województwa małopolskiego, na południe od drogi łączącej wsie Myślachowice i Psary, na obszarze Nadleśnictwa Chrzanów. Na terenie rezerwatu występuje piętnaście gatunków roślin chronionych. Najstarsze buki mają nawet 200 lat. Owczarnia w rezerwacie Ostra Góra koło Trzebini Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Można tu spotkać dziki, jelenie, sarny, zające, lisy, kuropatwy, bażanty różne gatunki jaszczurek, węże i ponad 30 gatunków ptaków. Miejsce to posiada również swoją tajemniczą historię.

Na terenie rezerwatu znajdują się bardzo tajemnicze ruiny, zwane „Owczarnią”, które nigdy nie zostały przebadane archeologicznie.

Tu ziemia łączy się z niebem

Góra Żar, to szczyt w Międzybrodziu Żywieckim. W sąsiedztwie znajduje się Jezioro Międzybrodzkie. Ze szczytu góry rozciąga się przepiękna panorama na Jezioro Żywieckie, pasmo Magurki Wilkowickiej i Hrobaczą Łąkę. Beskid Mały wiosną Małgorzata Gleń Mierzący 761 m n.p.m. szczyt, zdobyć może każdy. Amatorzy pieszych wędrówek na pewno wybiorą jeden z turystycznych szlaków. Najłatwiej można się tam dostać kolejką linowo-terenową, za co trzeba oczywiście zapłacić. To miejsce słynie z dobrego noszenia, dlatego u podnóża powstało lotnisko szybowcowe, a na szczytowej polanie jest pas startowy paralotni. Góra Żar znana jest też z „magicznego miejsca”, w którym samochody jeździły do góry. Teraz obowiązuje tam zakaz wjazdu, ale dla ciekawych tej anomalii grafitacyjnej wystarczy butelka położona na asfalcie. I zobaczycie, jak potoczy się pod górę..

Najmłodsze jezioro w Małopolsce

Jezioro Mucharskie to miejsce dla każdego. Są to plaże, można zrobić grilla i pojeździć rowerem drogami z których widok zapiera dech w piersiach. To też świetne miejsce na wypad z góry. Jezioro Mucharskie Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Coś dla kochających ogrody

Ogrody Kapiasa w Goczałkowicach. Cudowne miejsce do odpoczynku, spacerowania i „ładowania akumulatorów” wśród zieleni.

W Ogrodach do zwiedzania, znajdują się ławeczki, altanki, zaciszne miejsca, zacienione kąciki na upalne dni. To idealne miejsce na sesje zdjęciowe, do wypoczynku. Mogą tu swobodnie poruszać się osoby niepełnosprawne i rodzice z małymi dziećmi w wózkach. Ogrody Kapiasa w Goczałkowicach Zdroju Arkadiusz Gola Przy okazji warto pospacerować koroną goczałkowickiej zapory i odetchnąć nad jeziorem.

Żubry i piękny pałac z parkiem

Wiosną pałac przy pałacu w Pszczynie jest zachwycający. Jest tu bardzo dużo ukwieconych polan, krzewów i drzew.

Zaledwie kilkaset metrów od pszczyńskiej starówki można spotkać... żubra. Taką możliwość daje odwiedzenie Pokazowej Zagrody Żubrów, która powstała na terenie zabytkowego parku, w części zwanej „Zwierzyniec”. Zwierzęta można oglądać z pomostu widokowego, na który osoby niepełnosprawne mogą wyjechać windą. Ta atrakcja jest płatna. Zamek i park w Pszczynie Marzena Bugala/Polskapresse

Zalew Wolbromski to idealne miejsce na krótką wycieczkę