TOP 10: Najbardziej wkurzające zachowania w sklepach

Robienie zakupów to prawdziwa szkoła życia. Oczy trzeba mieć dookoła głowy, by nie dać się oszukać. I nerwy ze stali, by wytrzymać obecność innych klientów, płacz cudzych dzieci i pytania kasjerek o karty lojalnościowe. Oto 10 najbardziej znienawidzonych ludzkich zachowań Polaków i sytuacji w sklepach.

arch. PPG