TOP 10 najładniejszych lodowisk w Polsce. Tafle z widokiem na Bałtyk, Tatry i zachwycające światła miast – gdzie je znaleźć?

9 najładniejszych lodowisk w kraju. Tych obiektów nie da się zapomnieć

W sezonie zimowym lodowiska cieszą się niesłabnącą popularnością – w końcu to właśnie ta pora roku kojarzy nam się z chłodem i zamarzniętą wodą. Na rodzinny wypad, randkę czy samotną zabawę najlepiej sprawdzą się miejsca bezpieczne, wyznaczone specjalnie do tego typu aktywności. W Polsce lodowisk nie brakuje – znajdziecie je praktycznie w każdym mieście. Istnieją jednak obiekty, których atmosfera przyciąga jak magnes… Zlokalizowane nad morzem, w górach, a nawet w centrach i na uboczach miast, bez przerwy skupiają spragnionych wrażeń mieszkańców i turystów.

Narty to świetna zabawa, ale zorganizowanie wyjazdu w góry bywa skomplikowane, a ostatecznie i tak wszystko zależy od pogody. Na szczęście nie trzeba wcale jechać aż w Tatry czy Alpy, by szusować na…

Jak nauczyć się jazdy na łyżwach?

Jazda na łyżwach to nie tylko świetna zabawa – to także solidny trening dla naszego organizmu. Zimą kondycja większości z nas pogarsza się, dlatego tak ważne jest korzystanie z każdej okazji do jej poprawy. Jazda na łyżwach przypomina nieco tę na rolkach, dlatego jeżeli mieliście kiedyś do czynienia z tym sportem, prawdopodobnie łatwiej będzie wam utrzymać równowagę. Większość lodowisk oferuje także specjalne stojaki, dzięki którym nauka jazdy na łyżwach stanie się o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza. Nawet jeżeli początkowo będziecie czuć się na lodzie niepewnie, po kilkunastu minutach to uczucie z pewnością minie.