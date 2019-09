TOP 10: w tych małopolskich miastach rodzi się najwięcej dzieci!

Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci, obecnie przypada ok. 143. Są jednak w Małopolsce miejsca, w których dzieci rodzi się dużo. A współczynnik dzietności wynosi więcej niż średnia krajowa. Zobaczcie, gdzie są!