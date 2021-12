TOP 10 zimowych wycieczek z dzieckiem maksymalnie w godzinę od Nowego Sącza [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Zima na Sądecczyźnie to czas aktywnego wypoczynku na powietrzu. Można na przykład skorzystać z bogatej oferty stacji narciarskich Damian Radziak. Henryk Ski Zobacz galerię (13 zdjęć)

Choć jeszcze nie rozpoczęła się zima kalendarzowa, na Sądecczyźnie pojawiło się już sporo śniegu. Działalność rozpoczynają stacje narciarskie a także lodowiska i to zarówno kryte, jak i te pod chmurką. Zimowa aura zachęca także do spacerów i wycieczek, zwłaszcza, że Beskid Sądecki wygląda wyjątkowo pięknie przykryty białym puchem. Gdzie wybrać się ze swoją rodziną na zimową wycieczkę i jak spędzić czas na świeżym powietrzu? Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z propozycjami zimowych wyjazdów. Wszystkie miejsca znajdują się maksimów w godzinę jazdy od Nowego Sącza.