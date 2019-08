TOP 11 intrygujących faktów o psach. Wiedziałeś o tym?

Psy to nasi nieodłączni przyjaciele od wieków. Udomowione zostały kilkanaście tysięcy lat temu i od tego czasu towarzyszą człowiekowi na co dzień. Pomagały i do dziś pomagają w polowaniach, są wsparciem dla osób niewidomych, pilnują naszych posesji, biorą udział w akcjach ratowniczych... Choć dla większości z nas są tylko (i aż!) przyjaciółmi i towarzyszami codzienności, mogą jednak dużo więcej.

Psy są dla nas tak ważne, że doczekały się również swojego święta. Dzień Psa obchodzimy 1 lipca. W 2007 roku ustanowiła je redakcja czasopisma "Przyjaciel Pies" oraz użytkownicy portalu pies.pl

W Stanach Zjednoczonych od 2004 roku swój dzień psy obchodzą 26 sierpnia. Zaś niektóre polskie psy świętują aż dwa raz w roku - 25 października obchodzony jest bowiem nieformalny Dzień Kundelka. Dzień Psa obchodzony 1 lipca to jednak najbardziej psie święto w kraju.

Niezależnie od świąt naszych psiaków, przygotowaliśmy dla Was galerię przedstawiającą ciekawe i nieznane fakty o psach. Sprawdź, co kryje w sobie Twój zwierzak!