TOP 15 najbogatszych zwierząt na świecie. One odziedziczyły fortunę

Publikujemy listę 15 najbogatszych zwierząt na świecie. Zastanawiacie się, jak to możliwe, żeby pies miał miliony fundów lub dolarów? A jednak. Spadek od bogatej hrabiny lub potentata giełdy finansowej uczyniły ze zwierząt multimilionerów.

Oczywiście same nie mogą pobrać pieniędzy z konta, ale mają od tego swych ludzi. W testamencie zapisano, kto i na co ma wydawać pieniądze ze spadku, tak aby pupilowi do końca życia niczego nie brakowało.

Według dziennika "The Times" najbogatszym zwierzęciem na świecie jest owczarek niemiecki Guenther IV, którego majątek szacuje się na 90 milionów funtów. Brytyjska gazeta opublikowała listę najbogatszych zwierząt świata.

Pies odziedziczył majątek po ojcu, któremu hrabina Karlotta Liebenstein zapisała oszałamiającą fortunę prawie 140 milionów marek, czyli 43 miliony funtów.