TOP 20 Gry planszowe do wykonania w domu lub wydrukowania - domowe sposoby na gry i zabawy - zrób z dziećmi lub wydrukuj z internetu

zobacz galerię (21 zdjęć) Statki Kultowa gra, dla której idealna planszą są zwykłe kartki w kratkę. Każdy z graczy posiada po dwie plansze o wielkości, 10x10 pól. Kolumny są oznaczone poprzez współrzędne literami od A do J i liczbami 1 do 10. Na jednym z kwadratów gracz zaznacza swoje statki, których położenie będzie odgadywał przeciwnik. Na drugim zaznacza trafione statki przeciwnika i oddane przez siebie strzały. Na początku gry gracze ustalają stały zestaw flot - np. 4 jednomasztowce, 3 dwumasztowce, 2 trzymasztowce, 1 czteromasztowiec. I rysują swoje statki. Gracze próbują trafić w statki przeciwnika podając współrzędne pola. Gdy ktoś trafi, kontynuuje swoją kolejkę aż do pudła. Zatopienie ma miejsce wówczas, gdy gracz odgadnie położenie całego statku. Wygrywa ten, kto pierwszy zatopi wszystkie statki przeciwnika. 123rf zobacz galerię (21 zdjęć)

Żeby zagrać w ciekawą grę planszową, imprezową lub zręcznościową, czasami wystarczy kilka kartek papieru, żetony, kości do losowania i flamastry. Nie trzeba w internecie kupować gotowej gry. Jest wiele gier, które możemy wykonać w domu z dziećmi lub wydrukować. To jeden z lepszych pomysłów na izolację, w której znalazły się całe rodziny. Kliknij w galerię i zobacz nasze propozycje - polecamy w niej 10 gier do wykonania oraz 10 gier do wydrukowania z sieci.