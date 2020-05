TOP 20 Gry planszowe do wykonania w domu lub wydrukowania - domowe sposoby na gry i zabawy - zrób z dziećmi lub wydrukuj z internetu

Żeby zagrać w ciekawą grę planszową, imprezową lub zręcznościową, czasami wystarczy kilka kartek papieru, żetony, kości do losowania i flamastry. Nie trzeba w internecie kupować gotowej gry. Jest wiele gier, które możemy wykonać w domu z dziećmi lub wydrukować. To jeden z lepszych pomysłów na izolację, w której znalazły się całe rodziny. Kliknij w galerię i zobacz nasze propozycje - polecamy w niej 10 gier do wykonania oraz 10 gier do wydrukowania z sieci.

"InstaHistorie". Cleo zdradza, ile zjada pierogów! Wideo