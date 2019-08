TOP 20 najbiedniejszych miast w Małopolsce [RANKING]

W rankingu zamożności samorządów czasopisma "Wspólnota" Kraków w kategorii miast wojewódzkich zajmuje 5 miejsce w Polsce. Tu zamożność w przeliczeniu na osobę wynosi 5605,84 zł. Wyprzedzają go jedynie Warszawa (7747,11 zł), Wrocław (5805,25 zł), Opole (5747,77 zł) i Gdańsk (5617,72 zł). Nieźle mają się niektóre z naszych miast powiatowych. I tak Zakopane zajmuje w tej kategorii 6 miejsce (4296,28 zł na osobę), Limanowa 8 miejsce (4247,27 zł), Oświęcim 19 miejsce (3855,54 zł na osobę). Ale wymienione miasta z regionu to wyjątek, jeśli chodzi o dobry wynik. Jest wiele miast z Małopolski, które uplasowały się w ogonie tego rankingu. Sprawdź, które wypadły najsłabiej. PRZEJDŹ DO GALERII