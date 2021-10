TOP 5 zawodów, w których pracę znajdziesz natychmiast i wszędzie. Łatwo też pracę zmienić i dostać podwyżkę: 1.10.2021 OPRAC.: Zbigniew Biskupski

Według ekspertów rynku pracy, starzejące się społeczeństwo i rosnąca gospodarka sprawia, że w Polsce brakuje zarówno wykwalifikowanych pracowników, jak i tych o niższych kwalifikacjach. Tomasz Czachorowski / Polska Press Zobacz galerię (7 zdjęć)

Lista zawodów, w których panuje szczególny deficyt pracowników nie jest długa. Ale posiadanie fachu, który jest na tej liście to przepustka do szybkiego znalezienia pracy praktycznie w każdym miejscu w Polsce. W większości przypadków dobrze wynagradzanej i takiej gdzie pracodawcę łatwo skłonić do podwyżki. Co ważne - w większości są to zawody, które łatwo posiąść, chociażby przez nie trwające zbyt długo przekwalifikowanie. Może więc warto pomyśleć o zmianie?