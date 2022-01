Tragedia na Gerlachu. Polacy odpadli od ściany. Byli związani liną. Wypadek obudził dyskusję, kto może wchodzić na ten szczyt?

Do tragicznego wypadku na Gerlachu (2655 m n.p.m.) doszło w piątek 7 stycznia. Troje Polaków wyruszyło wówczas z Domu Śląskiego na szczyt. Planowali wejść na Gerlach ok. godz. 17, jednak w trakcie wspinaczki poinformowali znajomego, że wyprawa się przedłuży z uwagi na trudne warunki. Potem kontakt z nimi się urwał. Ok. północy, gdy znajomy nie mógł się z nimi skontaktować, poprzez polski TOPR zaalarmował słowackich ratowników górskich. Już w nocy z piątku na sobotę prowadzono poszukiwania. Następnie w sobotę sprawdzano teren z pokładu śmigłowca, słowaccy ratownicy penetrowali teren także w patrolach pieszych. Polscy ratownicy TOPR próbowali specjalnym sprzętem namierzyć telefony komórkowe zaginionych. Bez efektu. Dopiero w niedzielę koło południa Słowacy natrafili na poszukiwanych. Znaleziono ich pod południową ścianą Małego Gerlacha. Już nie żyli.