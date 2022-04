Tragedia w kopalni Pniówek. Zginął górnik - ratownik pochodzący z Grybowa, chciał ocalić swoich kolegów. Zostawił żonę i dzieci

W środę, 20 kwietnia doszło do wybuchu metanu w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Do tej pory potwierdzono śmierć 5 pracowników, siedmiu kolejnych jest zaginionych. Do wypadku doszło w ścianie na poziomie 1000 metrów kwadrans po północy. W zagrożonym rejonie przebywało łącznie 42 pracowników. 21 z nich przebywa w szpitalach, wśród nich 10 w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Jak podał lokalny portal DTS w wyniku wybuchu zginął pochodzący z Grybowa w powiecie nowosądeckim Jarosław Majerski. Wzruszający wpis zamieściła na portalu społecznościowym jego żona.