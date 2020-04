Tragedia w Mochnaczce. Martwy mężczyzna na drodze prowadzącej do lasu

Dyżurny Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w piątek, 24 kwietnia, w południe otrzymał zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie na drodze prowadzącej do lasu w rejonie Mochnaczki. Gdy ratownicy dotarli we wskazane miejsce zastali zespół pogotowia ratunkowego, który udzielał poszkodowanemu pomocy. Niestety mimo podjętej próby nie udało się mężczyźnie przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził jego zgon.

Kilka godzin później do centrali krynickiego GOPR dotarło kolejne zgłoszenie. Tym razem w rejonie Kiczory w paśmie Radziejowej znajdował się mężczyzna, który uskarżał się na problemy kardiologiczne. Goprowcy dotarli do potrzebującego pomocy, który znajdował się w trudnym terenie, zabezpieczyli go a następnie quadem przewieźli do samochodu terenowego. Następnie przekazali załodze karetki pogotowia. Mężczyzna trafił do szpitala.