Tragiczna śmierć zastępy prokuratora rejonowego w Nowym Sączu. Śledczy nie udzielą żadnych informacji

Co tak naprawdę wydarzyło się w jednym z bloków przy ul. Barskiej w Nowym Sączu nie wiadomo. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w czwartek, 30 marca, do południa, w jednym z mieszkań samobójstwo popełnił prokurator na co dzień pracujący w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu. Mężczyznę ze sznurem na szyi mieli znaleźć sąsiedzi.

Informacji tych nie udało się nam potwierdzić u sądeckiej Policji.

- Nie udzielamy informacji w tej sprawie. Proszę kontaktować się z Prokuraturą Okręgową w Nowym Sączu - poinformowała nas kom. Justyna Basiaga, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Próbowałyśmy dodzwonić się do rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prokuratora Leszka Karpa, jednak zarówno numer stacjonarny jak i komórkowy nie odpowiada. Dzwoniliśmy także do prokurator Katarzyny Dudy, rzeczniczki prasowej Prokuratury Krajowej w Krakowie. Także z nią nie udało się skontaktować. Nasze pytania skierowaliśmy więc drogą mailową do krakowskiej prokuratury. Czekamy na odpowiedź.