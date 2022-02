Tragiczny finał przejażdżki nastolatków przez wieś pod Nowym Sączem. Z quada do śmigłowca LPR

W Korzennej, konkretnie w przysiółku tej miejscowości nazywanym Pogwizdów, po południu we wtorek, 15 lutego 2022 r., dwóch nastolatków wybrało się na przejażdżkę quadem. Niestety pojazd, którym jechali, wypadł z drogi i wywrócił się na zaoranym polu bardzo blisko kilku gospodarstw.

Być może ta bliskość domów stała się czynnikiem, który zdecyduje o ocaleniu życia uczestników tak feralnie oraz przedwcześnie zakończonej, a raczej nagle przerwanej, przejażdżki po wiosce położonej na Pogórzu Ciężkowicko - Rożnowskim. To wywrócenie się quada zostało niemal natychmiast zauważone i o godz. 15.23 we wtorek, 15 lutego2022 r., alarm dotarł do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Na pomoc bardzo młodym ludziom, którzy według alarmującego zostali ciężko ranni, skierowane zostały obydwie działające w miejscowości, w której wydarzył się wypadek, ochotnicze straże pożarne, czyli Korzenna oraz Korzenna Centrum. Ruszyły tam również zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu.