Trasa S7: nowe zdjęcia lotnicze z budowy. Odcinek węzeł Widoma - węzeł Szczepanowice prawie gotowy. Pojedziemy nim w październiku

S7: trasa od węzła Widoma po węzeł Szczepanowice prawie gotowa

Odcinek od węzła Szczepanowice do węzła Widoma to jeden z czterech budowanych fragmentów powstającej trasy S7 od północy Krakowa do granicy w województwem świętokrzyskim. Odcinek ten pozwoli skrócić czas przejazdu z Krakowa do Warszawy.