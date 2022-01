Trener Sandecji trafi do Reprezentacji? Dariusz Dudek... milczy Remigiusz Szurek

Dariusz Dudek póki co nie zamierza komentować swojego ewentualnego odejścia z Sandecji Nowy Sącz Lucyna Nenow / Polska Press

Nadal nie wiadomo kto zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej Reprezentacji Polski. Jak informowaliśmy we wtorek, wiele wskazuje na to, że będzie to Adam Nawałka, który kompletuje sztab. Wedle nieoficjalnych doniesień mogą się w nim znaleźć bracia Dariusz i Jerzy Dudkowie. Dariusz, aktualnie opiekun pierwszoligowej Sandecji, miałby zostać asystentem Adama Nawałki.