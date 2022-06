Truskawkowy Księżyc 2022. Kiedy i jak obserwować niezwykłą pełnię Księżyca? To będzie superksiężyc Agnieszka Szmaj

Truskawkowy Księżyc to pełnia Księżyca w czerwcu. W tym roku będzie to superpełnia - Księżyc będzie wyjątkowo duży i jasny. CochiseVista/gettyimages.com

Truskawkowy Księżyc to wyjątkowe zjawisko, które co roku zachęca do tego, by spojrzeć w niebo. Ta niezwykła pełnia Księżyca w czerwcu obserwowana jest od lat, a przy dobrych warunkach atmosferycznych nie trzeba wiele wysiłku, by ją dostrzec. Kiedy będzie pełnia Truskawkowego Księżyca i jak ją obserwować? Sprawdź, by nie przegapić!