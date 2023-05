Trwa boom na kształcenie lekarzy. Trzy uczelnie w Małopolsce chcą otworzyć kierunki lekarskie

- Każda uczelnia, która stara się o uruchomienie nowego kierunku, musi spełnić określone wymogi. Jedynym z nim jest posiadanie odpowiedniej kadry. My tę kadrę mamy: są to zarówno naukowcy, którzy współpracują z nami od dłuższego czasu, ale także nowe osoby, które zadeklarowały chęć podjęcia pracy na naszej uczelni. To profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy oraz wykładowcy prowadzący zajęcia praktyczne. Dodatkowo musieliśmy się też wykazać odpowiednimi umowami partnerskimi z ośrodkami, które umożliwią przyszłym lekarzom tzw. kształcenie kliniczne. Będziemy w tym zakresie współpracować ze szpitalami w Nowym Sączu, Limanowej, Rabce a także w Krakowie, Nowym Targu, Gorlicach czy też Krynicy. W planach mamy także budowę nowego budynku, który ma być wykorzystywany do kształcenia przeszłych lekarzy. W nim będzie mieścić się prosektorium, tak aby studenci na miejscu mogli zdobywać wiedzę praktyczną – mówi nam dr Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.